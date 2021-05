Onderzoekers: baby Ivo uit Haaksbergen werd met geweld om het leven gebracht

Het is een bijzonder schouwspel dat zich in de avonduren van 11 april vorig jaar afspeelt in het ziekenhuis MST in Enschede. Linde de W. meldt zich met haar vriend en ze hebben een houten kistje bij zich. Ze vertelt dat ze eerder die dag thuis beviel van de baby en dat die dood is. Ivo ligt in het houten kistje. Al snel ontstaat in het ziekenhuis het idee dat de baby niet op natuurlijke wijze is gestorven. Beiden worden aangehouden. Als duidelijk wordt dat de vriend en vader van de baby niet thuis was, mag hij naar huis. De moeder zit nog altijd in voorarrest.