Onderzoeker ziet met omikron geen doodgeboortes door corona meer

De Rotterdamse specialist waarschuwde in november vorig jaar nog dat een coronabesmetting ernstige schade aan de placenta kan veroorzaken. Schoenmakers en zijn mede-onderzoekers stelden van zeker dertien baby’s die in de buik van de moeder waren overleden vast dat hun dood indirect kwam door corona. De moeders hadden de soms agressieve deltavariant van het virus opgelopen. Zelf waren ze niet heel ziek, maar door de infectie ging hun placenta kapot, waardoor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het ongeboren kind in de knel kwam.

Internationaal onderzoek dat onlangs is gepubliceerd, bevestigt dat corona onder meer kan leiden tot afsterving van cellen in de placenta. De onderzoekers uit twaalf landen registreerden in totaal 68 sterfgevallen van baby’s waarbij de placenta door corona was aangetast. Ook de onderzoekers uit Rotterdam leverden hun gegevens aan voor deze studie, die is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine. De gegevens komen uit de periode voordat omikron dominant werd. ,,Ons onderzoek werd eerst een beetje afgedaan als regionaal, maar nu is heel duidelijk dat dit geen toevallige bevinding was”, zegt Schoenmakers.