Onderzoeker ziet belang islamitische scholen: ‘Goed voor integratie kinderen én ouders’

InterviewIslamitische basisscholen leveren een belangrijke bijdrage aan de integratie van moslims in Nederland. Dat constateert Bahaeddin Budak, die in juni is gepromoveerd op een onderzoek naar het islamitische basisonderwijs. ,,Moslims moeten strijden voor hun eigen plek in de samenleving. Als je die plek niet verwerft, word je weggeveegd.”