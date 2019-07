Onderzoek woning dood persoon Leeuwarden nog steeds bezig door verdachte omstandigheden

De politie in Leeuwarden is al sinds gistermiddag bezig met een onderzoek in een woning waar een dood persoon is gevonden. Waarom het onderzoek zo lang duurt, wil de politie niet zeggen. Wel is aangegeven dat er sprake is van verdachte omstandigheden.

In de portiekwoning aan de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden brandde vanmorgen alweer vroeg licht. ,,De technische recherche is vanmorgen in alle vroegte weer aan het werk gegaan”, kan de politie in Leeuwarden vertellen. Maar waarom er zo veel onderzoek wordt gedaan, dat kan ze in het belang van het onderzoek niet zeggen.



Feit is wel dat er gisteren een lichaam is gevonden van een nog onbekend persoon. Een melder, waarschijnlijk een buurtbewoner, liet gisteren telefonisch weten zich zorgen te maken om de gezondheid van de bewoner. De politie ging daarop een kijkje nemen in de woning en trof een levenloos lichaam aan in het huis op de bovenverdieping van de portiek.



In de uren daarna werden meerdere forensische units geplaatst bij de woning, die vanmorgen nog steeds aanwezig waren. Er moet dus reden zijn geweest voor grootschalig technisch onderzoek.

Oudere man

Over de identiteit van de overledene is veel onduidelijkheid. Gisteren meldde een woordvoerder van de politie aan de Leeuwarder Courant dat het ging om een oudere man, maar even later werd verteld dat er niks gezegd kon worden over de identiteit.