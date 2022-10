Onderzoek wijst uit: Gouds gezin omgekomen door noodlottig ongeval

,,Er was geen sprake van een strafbaar feit”, volgens een woordvoerder van de politie. ,,We berichten er daarom verder niet over.” Voor de familie probeerde de politie het ongeval zo goed als mogelijk te reconstrueren . De nabestaanden zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Halfstok

De familieleden hadden een feest bezocht in Rotterdam, reden terug naar huis, maar kwamen daar niet aan. Kort nadat hun vermissing bij de politie was gemeld, troffen wandelaars in de Lek bij Ammerstol een overleden persoon aan. Na uitgebreid onderzoek vonden agenten in de loop van de avond nog een lichaam, in de Lek bij Bergambacht. In de nacht van zondag op maandag is de auto gevonden in het water met daarin nog twee overleden mensen.