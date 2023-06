Onderzoek: Nederland bij koplopers qua vertrouwen in nieuws

In 2023 heeft 57 procent van de Nederlanders nog vertrouwen in het merendeel van het nieuws en 65 procent heeft vertrouwen in het nieuws dat ze vooral zelf tot zich nemen. Nederland is daarmee volgens het jaarlijkse Digital News Report (DNR) een van de koplopers van 46 onderzochte landen als het gaat om vertrouwen in het nieuws. De cijfers zijn woensdag gepubliceerd.

Alleen in Finland, Kenia en Portugal is het vertrouwen in de media nog wat hoger volgens het DNR, dat wordt uitgevoerd door het Reuters Institute for the Study of Journalism. Voor de Nederlandse resultaten wordt samengewerkt met mediawaakhond Commissariaat voor de Media (CvdM), dat spreekt van een bijzondere editie ‘omdat we hierin voor het eerst de balans opmaken na de coronapandemie’.

In veel landen is het vertrouwen in de journalistiek gedaald. In Nederland is dat vertrouwen redelijk stabiel en zelfs iets hoger dan vorig jaar. Daarbij is in Nederland het aandeel dat zich zorgen maakt over onlinedesinformatie met 40 procent relatief laag. Hierbij is gevraagd in hoeverre mensen zich zorgen maken over wat er echt en nep is op internet. Het vaakst werd getwijfeld aan berichten over corona, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne.

Ook is bij het onderzoek gevraagd naar het vertrouwen in specifieke nieuwsmedia, dat ‘onverminderd hoog’ blijkt. NOS, RTL Nieuws, de Volkskrant, NRC, Trouw, FD, AD, NU.nl, BNR en SBS Hart van Nederland krijgen van hun gebruikers in 2023 gemiddeld een zeven of hoger. De Telegraaf scoort een 6,8. De lichte daling die ook hier te zien was in 2022 wordt rechtgetrokken in 2023.

Steeds minder interesse in nieuws

Wel blijkt uit het onderzoek dat de trend zich voortzet dat steeds minder mensen interesse hebben in nieuws. In 2023 is nog steeds meer dan de helft van de Nederlanders buitengewoon of erg geïnteresseerd in nieuws, maar dat is minder dan met name voor de coronapandemie het geval was.

Televisie levert net als voorgaande jaren iets verder in als belangrijkste nieuwsmedium. ,,Sociale media zijn als voornaamste bron voor nieuws vooral populair onder de jongere generatie”, aldus het CvdM. De positie van print als nieuwsmedium wordt opnieuw zwakker. Vergeleken met 2022 zakt print als voornaamste nieuwsbron van 10 naar 8 procent.

