Onderzoek naar tien kilometer lang oliespoor op de IJssel

De olievlek is goed zichtbaar vanaf de Wilhelminabrug en loopt helemaal van Gorssel tot Olst-Wijhe. Of het spoor uit een lekkende tank van een schip komt of geloosd is door een schipper, is nog niet duidelijk. Binnenvaartschippers die over de IJssel varen, hebben in de buurt van het oliespoor jerrycans en vuilniszakken zien drijven, wat kan duiden op dumping door een schipper.

Vanaf de Wilhelminabrug is de vervuiling goed te zien. © FOTO HISSINK

Het is nog niet duidelijk waar de olie in het water terecht is gekomen. ,,Door de stroming kan het een stuk verderop gebeurd zijn”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor de rivieren.

De ‘dader’ moet stroomopwaarts, richting het zuiden gezocht worden. De olie is voor mensen die voorbij wandelen, goed te ruiken.



Rijkswaterstaat is met een boot op onderzoek uitgegaan. © FOTO HISSINK

Drone

Met een drone is bekeken hoe groot de olievlek is. Ook zijn monsters van het water genomen om te zien hoe ernstig de vervuiling is. Inmiddels is duidelijk dat de olie op het water drijft en vanzelf zal verdampen, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De olie wordt niet opgeruimd omdat die niet schadelijk zou zijn. Ook is vastgesteld dat er geen nieuwe olie meer bij komt.