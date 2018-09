Onderzoek naar penicilline tegen ALS na positieve test met Robert Paul: 'Voel me fitter'

GroenLinks eist 2 miljard om crisis publieke sector op te lossen

9 september GroenLinks-leider Jesse Klaver eist nog voor 2019 2 miljard euro extra voor beroepen in het onderwijs, de zorg, de politie. Volgens hem is het geld nodig om ‘de crisis in de publieke sector’ op te lossen, die is ontstaan na jaren van bezuinigingen. Dat zei Klaver vanmiddag in de Afas Live in Amsterdam.