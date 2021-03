Onderzoek naar groepsimmuniteit op Urk na enorme afname aantal coronabesmettingen

Sanquin gaat kijken hoeveel bloeddonors in Urk en omgeving antistoffen tegen coronavirus hebben. De bloedbank heeft nog niet eerder gekeken of er voor een bepaald gebied in het land opvallende resultaten zijn.



,,We kijken echt specifiek naar de antistoffen in het bloed van mensen die in het postcodegebied van Urk en omliggende plaatsen wonen”, zegt arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin. Hij is tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam voor het Amsterdam UMC.