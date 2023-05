Onderzoek: meeste Nederlanders willen Oekraïne blijven steunen tot alle bezette gebieden zijn heroverd

Ruim de helft van de Nederlanders (58 procent) vindt dat Oekraïne weer de baas moet zijn in alle gebieden die nu nog zijn bezet door het Russische leger en pro-Russische separatisten, inclusief de Krim. Dat blijkt uit een Brits onderzoek in vijf westerse landen in opdracht van de Oekraïense denktank New Europe Center.

Het onderzoek werd gedaan door het Londense marketingbureau Kantar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en de Verenigde Staten, tussen 27 april en 2 mei. De belangrijkste vraag was: ‘Hoe lang denkt u dat uw land Oekraïne militair en financieel moet steunen?’ Daarop antwoordde 31 procent van de ondervraagden in Nederland dat die steun zou moeten doorgaan totdat Oekraïne alle bezette gebieden terug heeft én totdat Vladimir Poetin terechtstaat in Den Haag wegens oorlogsmisdaden.

Iets meer dan een kwart (27 procent) vindt dat laatste niet nodig maar wil wel helpen totdat Oekraïne alle verloren gebied terug heeft. 21 procent van de ondervraagden in Nederland vindt dat de hulp moet stoppen wanneer de Oekraïners weer baas zijn in de gebieden die sinds vorig jaar door Rusland zijn bezet. Een vijfde vindt dat de steun aan Oekraïne nu meteen moet stoppen.

Leo Litra, senior onderzoeker bij het New Europe Center, koestert de uitkomsten, al is hij niet gerust op de hardheid van de steun als de oorlog jaren gaat duren. Hij vindt de brede instemming in Nederland in lijn met de militaire en financiële steun van de Nederlandse regering. Alleen in Frankrijk (64 procent) zou de steun onder de bevolking groter zijn. Duitsland en de VS volgen met beide 52 procent, Italië sluit de rij met 50 procent.

Blijvende vrede

Op de vraag wat de beste kansen zijn voor een blijvende vrede in Oekraïne antwoordt 48 procent van de Nederlanders dat Vladimir Poetin moet worden vervangen. 30 procent denkt dat Rusland dan eerst verslagen moet worden op het slagveld; 21 procent vindt dat Oekraïne voor een langdurige vrede maar beter lid van de NAVO kan worden.

Ongeveer dertig procent van de ondervraagden heeft een heel andere mening: 16 procent vreest dat er voorlopig helemaal geen vrede komt en 14 procent vindt dat Oekraïne zich maar beter kan overgeven aan Rusland. De Nederlandse antwoorden op deze vraag wijken niet ver af van die in Duitsland. In Frankrijk, Italië en de VS vinden ondervraagden het minder noodzakelijk dat Poetin het veld ruimt en een nieuwe Russische regering aantreedt.

Litra: ,,Opmerkelijk is dat er in alle landen voldoende steun is om de procedure te starten om Oekraïne lid te laten worden van de NAVO, zelfs in tijden van oorlog. In de Verenigde Staten is de steun daarvoor wel aanzienlijk groter (70 procent) dan in de Europese landen, rond 50 procent. In Nederland zegt 22 procent van de ondervraagden dat het van belang is dat Oekraïne wordt uitgenodigd voor het NAVO-lidmaatschap, maar pas na de oorlog.”

Het onderzoek van het New Europa Centre haakt aan bij een van de laatste barometers van Instituut Clingendael. Een enquête uitgevoerd onder 5000 Nederlanders onderstreepte dat 71 procent het Rusland van Poetin als een bedreiging ziet, dat was voor de oorlog 35 procent.