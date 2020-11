Onderzoek: ‘Liever een lagere zorgpremie dan salarisverhoging zorgpersoneel’

REPORTAGE Van de horeca naar de zorg: ‘Normaal bak ik snacks, nu meet ik de tempera­tuur’

7:30 Tot een paar maanden geleden stond Frieda Beverdam nog kroketten te bakken in het tankstation van BP langs de A58, tegenwoordig is ze werkzaam als zorgondersteuner bij Zorgstroom. Voor nu is het een uitkomst, vertelt ze. Maar het liefst keert de inwoonster van Yerseke terug in de horeca, waar haar hart ligt. ,,Ik ben nu vooral blij dat ik weer werk heb.”