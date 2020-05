Onderzoek explosie Groningen gaat verder, bewoners niet naar huis

updateHet onderzoek in de woning aan de Wibenaheerd in Groningen waar vrijdagavond een explosie plaatsvond is nog in volle gang. Dat zegt een politiewoordvoerder. De ongeveer vijftig omwonenden die hun huis uit moesten, kunnen nog niet terug.

,,Wij willen eerst zeker weten dat er geen explosieven meer aanwezig zijn in het huis voordat de omwonenden naar huis kunnen”, aldus de woordvoerder. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzoekt het pand.

Men wil er zeker van zijn dat er niet nog meer van de explosieve stof onder het puin ligt. Om wat voor explosief materiaal het gaat, is niet bekendgemaakt, maar volgens een woordvoerder van de politie hoort dat niet bij iemand thuis te liggen.

In de nacht van zaterdag op zondag werden de twee bewoners aangehouden. De politie ging zaterdagavond over tot ontruiming, nadat er informatie was binnengekomen over mogelijke explosieve stoffen in de woning van de flat in de wijk Beijum-Oost. Wat de oorzaak is geweest van de explosie is nog niet bekend. Wel staat vast dat daar een oven met gasfornuis bij was betrokken. Door de explosie werd een deel van de gevel uit de flat geblazen.

De ravage is groot: de gevel werd door de ontploffing deels uit de flat geblazen. Vier woningen in de flat zijn onbewoonbaar verklaard. De circa vijftig bewoners van de flat en omliggende woningen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Voor hen wordt, indien nodig, opvang geregeld. Onder begeleiding van de autoriteiten mogen ze eventueel medicijnen of achtergebleven huisdieren ophalen.