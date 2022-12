Onderzoek: aanpak van uitbuiting door criminelen schiet tekort

Bij deze kinderop­vang werken alléén mannen: ‘Wat mannelijke energie als tegenhan­ger van de juffen’

In de kinderopvang is het niet makkelijk mannelijke medewerkers te vinden. Een opvang met een paar mannen is vrij uitzonderlijk, laat staan eentje met alléén maar mannen, zoals bij Het Schuitengat in Scheveningen. In het begin liepen medewerkers nog tegen vooroordelen aan: ‘Ik had in de tijd dat de zedenzaak rond Robert M. speelde het gevoel niet dichtbij de kinderen te mogen komen. Vandaag de dag is dat gelukkig niet meer zo.”

