Onderwijsbond ziet alleen heil in extra geld om lerarentekort op te lossen

Slob en Van Engelshoven willen de ergste nood in onderwijsland lenigen door zij-instromers, deeltijdstudenten die nog op pabo zitten en werkloze leraren voor de klas te krijgen. Verheggen ziet daar niets in. ,,Er moet eenvoudig geld bij, en wel zo snel mogelijk. Om het werk weer aantrekkelijk te maken is het nodig dat leraren beter gaan verdienen en minder stress ervaren. Om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met de salarissen in het voortgezet onderwijs is nog 600 miljoen euro nodig", aldus de AOb-voorzitter.