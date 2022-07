Onderwijs gaat ook bij slechtste coronascenario niet meer helemaal op slot

In de stukken, die in handen zijn van deze krant, schrijven de betrokken ministers: ,,Het vorige kabinet heeft meermaals besloten tot een sluiting van kinderopvang en onderwijs. Een belangrijke verandering in uitgangspunt van dit kabinet is dat wij een sluiting van deze sectoren te allen tijde willen voorkomen.”



De sectorplannen, een leidraad voor onderwijsbestuurders, werken volgens vier scenario’s: donkergroen (basismaatregelen zoals goede ventilatie), groen (basis plus extra aandacht voor kwetsbare mensen), oranje (contactbeperking via afstand houden, mondkapjes, looproutes, gespreide pauzes en alleen nog maar onderwijs in de school) en rood (helft van de leerlingen is nog maar op school).



Zelfs in dat heftigste scenario gaan kwetsbare kinderen nog wel volledig fysiek naar school. Als het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de maatregelen zo snel mogelijk invoeren, maar uiterlijk binnen één werkweek. ,,Omdat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig”, staat toegelicht in de leidraad.