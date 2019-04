Ondernemers windmolenparken zwichten na dreigbrieven: ‘veiligheid boven alles’

Wat voor Ben Timmerman (Avitec, voormalig Hoornstra) geldt is ook op uw onderneming van toepassing.

Zie bijgevoegde brief aan deze Timmermans.

Uw onderneming is actief bezig met de voorbereiding voor windpark N33 (trafostation Meeden).

Wij hebben met u minder geduld.

U krijgt 48 uur de tijd om uw onderneming veilig te stellen.

Als u niet tot actie overgaat kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming.

Realiseert u zich dat de haat tegen ondernemers zoals u alleen maar toeneemt als de turbines geplaatst zijn.

Geen enkel bedrijf kan zich verschuilen voor ons.

Van projectontwikkelaar, aannemer, windboer, toeleverancier tot broodjeszaak. In Groningen, Drenthe of daarbuiten.



Wij verwachten van u deze week een persverklaring.