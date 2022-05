Ondernemers huwelijksmarkt zijn druk: ‘Ik neem tot augustus geen bestellingen meer aan’

MET VIDEO'S Met deze hartverwar­men­de juichvideo steken Feyenoord­sup­por­ters hun helden hart onder de riem

Zweethanden, hartkloppingen, kriebels in de buik: het Legioen is in de ban van de finale van de Conference League in Tirana. Met een speciale AD-video laten supporters zien dat ze pal achter hun helden staan. Dit is het verhaal achter deze ode aan Feyenoord.

19 mei