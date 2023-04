Ondernemer omzeilt wet en gaat 15 miljoen blikjes zonder statiegeld verkopen

Sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht. Supermarkten in de regio zijn eensgezind: de bestaande voorraad wordt opgemaakt, maar blikjes zonder statiegeld worden niet langer ingekocht. Maar waar moeten al die drankjes die al verpakt zijn dan naartoe? Naar Die Grenze-directeur Bert Hesselink. „Ja, ik heb heel veel blikjes gekocht. 15 miljoen in totaal.”

Het is geen liefdadigheidsactie. De excentrieke Twentse ondernemer ziet een gat in de markt en heeft daarom de afgelopen weken miljoenen ‘afgedankte’ blikjes ingeslagen. In allerlei soorten en maten, frisdrank en bier. „300 vrachtwagens vol”, zegt hij na even rekenen. „Wij blijven het hele jaar blikjes zonder statiegeld verkopen.” Daarvoor moest de koopjesjager die erom bekend staat producten voor ‘een prikkie’ in te kopen toch vrij diep in de buidel tasten. „Dat mag je best weten hoor. Ik heb er tien miljoen voor betaald.”