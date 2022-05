Onderdelen van e-bikes massaal gestolen, en voorál in dit dorp: ‘Ze staan gewoon op de uitkijk’

Recordaan­tal klachten en vragen over discrimina­tie in 2021

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een recordaantal klachten en vragen gekregen over ongelijke behandeling: maar liefst 5286. Bijna de helft daarvan kan volgens de wet ook worden gezien als discriminatie. De meeste daarvan hadden betrekking op een handicap of een chronische ziekte, zoals de afgelopen vijf jaar ook al het geval was.

