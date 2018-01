Ondanks storm nog geen NK Tegenwindfietsen

Zo'n evenement vergt voorbereiding. Hoe snel kunnen jullie schakelen als er storm aankomt?

,,Als we het afkondigen, staat het evenement drie dagen later in zijn volle glorie. Alle materialen liggen klaar, alle draaiboeken zijn er. De 100 fietsen hebben we in twee dagen op de kering. Dit jaar plaatsen we ook een lichtinstallatie die reageert op de wind. Dan zíe je als deelnemer de wind echt op je af ziet komen. Ook daarvoor is alles gereed. Het is alleen wachten op de 'perfect storm'."



Zijn er nog beperkingen als het gaat om het moment waarop het NK wordt gehouden?

,,We houden er wel een beetje rekening mee, omdat we de aantrekkingskracht van het evenement niet durven te overschatten. Als we bijvoorbeeld doordeweeks om vijf uur 's ochtends in het donker zouden moeten starten, weet ik niet of iedereen daar zal staan. We willen het alle partijen zo makkelijk mogelijk maken."



Het moet minimaal windkracht 7 zijn. Is er ook een maximum?

,,Vorig keer waaide het zo hard, dat ik zelfs Johnny Hoogerland nauwelijks tegen de wind in zag komen. Toen hebben we overlegd of het niet te gortig werd. De deelnemers kregen daar lucht van en zeiden: wij willen fietsen, het kan ons niet hard genoeg waaien. Men is dus uit de juiste hout gesneden. Er is niet echt een bovengrens, maar ik zou wel graag iedereen op de kering houden. Dus als het echt onveilig wordt, grijpen we in."