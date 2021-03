Ondanks corona hoort Nederland tot de vijf gelukkigste landen ter wereld

Het coronavirus bracht een jaar van angst en ongerustheid, eenzaamheid, ziekte en dood met zich mee. Maar het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties (VN), dat vandaag verscheen, laat zien dat het virus ons niet psychisch kapotgemaakt heeft. ,,We hebben ontdekt dat mensen op de lange termijn het afgelopen jaar veel veerkracht hebben getoond‘’, zegt onderzoeker Jeffrey Sachs van Columbia University.

Het World Happiness Report is gebaseerd op drie jaar onderzoek naar hoe gelukkig burgers zelf zeggen te zijn. Verder is voor het onderzoek gekeken naar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, het aantal gezonde levensjaren dat mensen kunnen verwachten en vrijheid van corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven.

Vertrouwen

Finland is wederom gerangschikt als het gelukkigste land ter wereld. Volgens de onderzoekers is dat geen verrassing, omdat Finland altijd hoog scoort op het onderdeel ‘wederzijds vertrouwen’. Dit vertrouwen zou hebben bijgedragen aan het beschermen van levens tijdens de pandemie. Het land heeft snelle en uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te stoppen en het heeft een van de laagste corona-sterftecijfers in Europa.

Ook in Nederland hebben mensen nog veel vertrouwen in elkaar volgens het rapport. Alleen in Denemarken, Zwitserland en IJsland zijn de mensen nog nét iets gelukkiger.

De ranglijst is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Opmerkelijk is dat er, ondanks de pandemie, geen afname is in hoe mensen hun eigen welzijn evalueren. Een mogelijke verklaring is dat Covid-19 wordt gezien als een bedreiging van buitenaf, vertelt een onderzoeker. ,,Dat zorgt voor een gevoel van solidariteit.‘’

Uit de cijfers komt naar voren dat de coronapandemie slecht is voor de mentale gezondheid en het economische welzijn. Bijna alle landen scoren dit jaar minder goed op deze onderdelen dan voorgaande jaren.

Bedreigingen

,,We moeten dringend leren van Covid-19‘’, zegt de onderzoeker. ,,De pandemie herinnert ons aan de wereldwijde bedreigingen voor het milieu, de dringende noodzaak om samen te werken en de moeilijkheden om tot samenwerking te komen in elk land en wereldwijd.‘’

Behalve Finland en Nederland staan ook Zwitserland, Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Nieuw-Zeeland in de top 10. Grootmachten als de Verenigde Staten 20, Rusland (77), China (85) en India (140) staan veel lager op de ranglijst van 150 landen.

Het meest ongelukkig zijn de mensen in Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan.

