‘Onbewust wilde Ben dat ik hen betrapte op SM in ons huis’

School van dochter familiedra­ma Duiven staat stil bij overlijden

13:10 Hogeschool Saxion in Deventer staat uitgebreid stil bij het overlijden van eerstejaars studente Leja Dul (20). Zij kwam vrijdag om bij het familiedrama dat zich vrijdag in Duiven voltrok. De drie gezinsleden in de woning waren al dood, voordat er brand uitbrak.