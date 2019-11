Onbegrip over herhaalde grafroof Winterswijk: ‘Kan er boos en verdrietig van worden’

video Dit zijn de beste ziekenhui­zen van Nederland

8:30 Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn de winnaars van de Ziekenhuis Top 100, die morgen verschijnt op deze site. De eerste is het beste streekziekenhuis, de ander is de nummer één bij de topklinische ziekenhuizen.