Onbegrip over bezuiniging IND bij gezinshereniging asielzoekers

In december vorig jaar lagen er op de bureaus van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) nog 6160 zogenoemde ‘nareis’-dossiers te wachten op een beslissing, het duurde gemiddeld 319 dagen voordat zo'n beslissing werd genomen. Toch werd vorig jaar bezuinigd op het aantal mensen dat moet beslissen of de gezinsleden naar Nederland mogen komen. In september werd het aantal fte’s teruggebracht van 220 naar 185, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de IND onder valt.



Gezinshereniging, of nareis, is momenteel een van de grootste zorgen van asielzoekers in Nederland. Veel Syriërs en Eritreeërs wachten al maanden langer dan wettelijk bepaald op een beslissing. Hun gezinsleden verblijven vaak in vluchtelingenkampen in de regio.



Toen de vluchtelingencrisis na 2016 over haar hoogtepunt heen was, werd de IND overstelpt met aanvragen voor nareis. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff stelde dat de wachttijden in de zomer van 2017 genormaliseerd moesten zijn. Er werden eind 2016 ook meer mensen aangesteld die de dossiers moesten behandelen.