Onbegrip en onvrede in Kamer over grote kerkdiensten in Staphorst

In de Tweede Kamer is weinig begrip voor de grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zijn gehouden. In de kerk werden drie diensten gehouden, elk met 600 aanwezigen , waarbij gezongen werd en geen mondkapjes werden gedragen.

Delen per e-mail

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk ‘niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen’. Hij merkt op dat veel kerken wel verantwoordelijk optreden in de coronacrisis. ,,Ze zijn ook geen haarden van besmetting, gelukkig.”

Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam stelt dat bijna alle gebedshuizen in Nederland zich verstandig gedragen ‘door zeer terughoudend om te gaan met vieringen en diensten. Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft. Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid’.

Onbegrijpelijk

,,Onbegrijpelijk”, noemt D66-voorman Rob Jetten het besluit om de diensten te houden. ,,Laat minister Grapperhaus - verantwoordelijk voor kerkdiensten - zo snel mogelijk in Staphorst een indringend gesprek voeren.”

Lodewijk Asscher van de PvdA vindt het handelen van de kerk ‘echt onverantwoord, terwijl van andere Nederlanders gevraagd wordt om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan’.

Hij vindt dat er überhaupt geen uitzondering op de coronaregels moet worden gemaakt voor religieuze bijeenkomsten. ,,Als bioscopen, theaters, sportclubs en horeca een bijdrage wordt gevraagd in de bestrijding van het virus, moeten geloofsgemeenschappen ook hun bijdrage leveren.”

Ook de koepelorganisatie GGD GHOR vindt dat er geen uitzondering moet worden gemaakt. ,,Overal zijn duidelijke richtlijnen, of het nu een kerkdienst of een sportveld of op de werkvloer. Het is heel makkelijk: Houd je aan de richtlijn”, aldus een woordvoerster.

Moskeeën

Amsterdamse moskeeën kondigden eerder aan de komende drie weken wel hun deuren te sluiten voor publiek. Er worden geen vrijdagpreken meer georganiseerd.

‘In verband met de hoogoplopende Covid-19 cijfers zijn we genoodzaakt de moskee - omtrent de vrijdagpreken - de komende drie weken te sluiten,’ kondigt het bestuur van de Blauwe Moskee aan. Bij de overige gebeden mogen vooralsnog maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Al is daar nog geen definitief besluit over genomen.

Moskee Arrahma en Moskee Taqwa gaan voorlopig helemaal dicht. ,,Wij van Moskee Taqwa willen de ouderen en kwetsbare personen in onze samenleving beschermen.’'

De deuren gaan ook niet open voor een kleiner aantal bezoekers. ‘Het is in de praktijk niet haalbaar om 30 personen op basis van willekeur toe te laten tot de diensten,’ schrijft het bestuur van Taqwa in de aankondiging.

De besturen van de moskeeën volgen daarmee het advies op van burgemeester Halsema. Zij riep gebedshuizen vrijdag op om zich – ondanks de landelijke regels – toch te beperken tot maximaal 30 bezoekers.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.