OMT vergadert nu vóór het Catshuisberaad: ‘Goed als ze onze inzichten meenemen’

Maandenlang was het Haagse corona-vergaderritme als volgt: op zondag kwamen ministers en adviseurs - als RIVM-directeur Jaap van Dissel en ziekenhuisbaas Ernst Kuipers - informeel samen op het Catshuis, op maandag kwam dan het Outbreak Management Team (OMT) bijeen voor advisering, daarna vergaderden bestuurders uit het land nog, volgde de ministeriële crisisvergadering en uiteindelijk stuurde het kabinet een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer.

Maar die volgorde gaf sommige OMT-leden het onbehaaglijke gevoel dat ze op maandag slechts nog konden ‘tekenen bij het kruisje’ na het Catshuisberaad op zondag, waar OMT-voorzitter Jaap van Dissel ook aanschuift. ,,Dat gevoel moet er niet zijn”, zegt een OMT-lid tegen deze nieuwssite. ,,Dan is het toch logischer om daar voor te vergaderen.” Een ander OMT-lid zegt: ,,Nu geeft het OMT echt input voor het Catshuisberaad.”

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM en secretaris van het OMT, bevestigt dat de vergaderingen naar vrijdag verplaatst zijn. Dat zou ‘agendatechnisch’ beter uitkomen. ,,En het is goed als men in het Catshuis de inzichten van het OMT kan meenemen.” Viroloog Marion Koopmans zegt: ,,Ik voelde me niet geremd om dingen te zeggen, maar een OMT voor het Catshuisoverleg is logischer dan erna.”