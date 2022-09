Omstreden huisarts Rob Elens voor tuchtcollege: malariamiddel tegen corona mocht niet

Even ontsnapte Vienna (2) aan de aandacht en ze verdronk: ‘Ze zag er zo normaal uit, alsof ze sliep’

Twee maanden nadat Vienna op tweejarige leeftijd in een singel verdrinkt, probeert moeder Nadia Buzink (33) zichzelf van het leven te beroven. In het boek ‘Wij zijn nooit voorbij’ schrijft ze over de grootste angst van elke ouder. ,,Het was net alsof ze sliep.”

21 september