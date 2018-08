Omstreden hondenshow in Amsterdam niet te stoppen

Steeds meer mensen willen andere voornaam

9:15 Steeds meer mensen veranderen hun voornaam. Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576. Voor dit jaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Een duidelijke verklaring voor die stijging is er niet, meldt de Raad voor de Rechtspraak.