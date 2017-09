Omstreden handelaar dumpte dode honden in afgesloten vat in Haarsteeg

Bij een omstreden hondenhandelaar uit Haarsteeg zijn eind augustus de stoffelijke overschotten van enkele honden gevonden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden in een landbouwkas, pal achter de woning van de handelaar. Bouwvakkers vonden de honden in een vergrendeld, 'rottend' vat en waarschuwden de politie en de Dierenbescherming.

Dit blijkt uit informatie van het Brabants Dagblad. De lugubere vondst vormde mede de aanleiding voor twee invallen, vorige week bij de man uit Haarsteeg. Daarbij werden ruim twintig verwaarloosde honden aangetroffen.

Volgens de woordvoerder van de Dierenbescherming, Dik Nagtegaal, werden de overleden honden in een verregaande staat van ontbinding gevonden. Dat betekent dat ze al langere tijd geleden zijn gestorven. ,,Hierdoor is nog niet duidelijk waardoor de dieren zijn overleden. Dat wordt op dit moment onderzocht.”

Gepropt in blauw vat

Na een confrontatie met de autoriteiten gaf de handelaar toe dat de overleden honden van hem afkomstig zijn, zegt Nagtegaal. Hoeveel dieren er in het vat zaten, kon hij niet zeggen. Ooggetuigen, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem willen blijven, geven aan dat het ongeveer om vijf kleinere honden ging. ,,Ze lagen gepropt in een blauw vat waar een penetrante geur vandaan kwam. Het was heel naar om te zien. Na de ruiming zijn er kleine hondenpootjes blijven liggen.”

Reactie handelaar

Geconfronteerd met de vondst van de dode honden ontkent de eigenaar aanvankelijk. ,,Die zijn niet van mij." Hij beweert dat hij sinds de inval helemaal niets meer van de Landelijk Inspectie Dierenbescherming (LID) heeft gehoord. ,,Geen brief, geen telefoontje, niks." Even later meldt hij na enig aandringen dat er 'natuurlijk' weleens honden overleden. ,,Soms worden pups dood geboren, ja." Bij nader inzien zou er dus wel een dode pup in zo'n vat terecht gekomen kunnen zijn, geeft hij toe. ,,Ik heb ook geiten en pony's. Daar gaat er ook weleens eentje van dood."

Verwaarloosde honden in Haarsteeg.

Verdoezelen

Uit tactische overwegingen is door de Dierenbescherming besloten om de vondst van de dode honden niet naar buiten te brengen. De organisatie wilde de eigenaar niet de indruk geven dat ze bezig was met een groot onderzoek. ,,We wilden voorkomen dat hij in de tussentijd zijn schimmige zaakjes zou verdoezelen”, legt een woordvoerder uit. ,,Natuurlijk stonden we meteen op scherp nadat de dode dieren werden gevonden.”

In gesprek met Omroep Brabant ontkent de handelaar dat hij zijn honden zou verwaarlozen. ,,Ze werden iedere dag verzorgd, er lag een bodem van stro in de hokken en ze hadden genoeg te eten en te drinken”, reageert hij op de kritieken. Dit verhaal schiet bij omwonenden en de Dierenbescherming in het verkeerde keelgat. ,,Hij vindt het kennelijk normaal om zijn honden zo te verzorgen. Nou, wij niet. Dat hij er zo over denkt, maakt alles nog schrijnender", reageert Nagtegaal fel.