Omstreden ex-wethouder Jos van Rey keert terug in college Roermond

Drukte op Schiphol tijdens Hemel­vaarts­dag: ‘Maar rijen lopen goed door’

Ook op Hemelvaartsdag is het druk op luchthaven Schiphol. Op social media is te zien dat veel mensen in lange rijen staan. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is dat wat korter.

26 mei