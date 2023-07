Omstanders redden gewonden uit brandende auto: ‘Een wonder dat de inzittenden dit overleefden’

Wat er de avond ervoor gebeurde is de ochtend erna goed te zien. Een diep bandenspoor in de berm voert via drie geschampte bomen naar een gazon pal voor het huis van stoffeerder Martin Stevelink in Reutum. Die lag in bed toen hij werd gewekt door het geluid van sirenes voor zijn huis. „Ik keek naar buiten en zag die brandende auto. Hij lag zo’n beetje in mijn voortuin. Mijn dochter was ook wakker. We zijn binnengebleven. Ik wilde de ellende niet zien.”