Omschrijvingen lichamen in Waal komen overeen met vermiste Duitse meisjes

CORONAVIRUS LIVE | Peuters harder aangepakt tijdens eerste lockdown; onderzoek naar nut tweede Jans­sen-prik

18:26 Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is tot onder de 500 gedaald. Op intensive cares en verpleegafdelingen liggen nu 491 mensen met Covid-19. Het afgelopen etmaal registreerde het RIVM slechts 585 nieuwe besmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 1 september vorig jaar. Uit onderzoek blijkt dat peuters het zwaar te verduren hadden tijdens de eerste lockdown. Ouders gaven aan dat ze hun kinderen vaker door elkaar schudden en uitscholden. Volgens bezorgde gedragswetenschappers blijkt daaruit dat er een groter risico is op kindermishandeling tijdens een lockdown. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. De oudere berichten vind je hier.