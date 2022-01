Omikron laat sporters sidderen: geen klachten, wel buitenspel

Vader Djokovic woedend over behande­ling zoon: ‘Novak is de leider van de vrije wereld’

De vader van Novak Djokovic vindt dat zijn zoon groot onrecht wordt aangedaan. De twintigvoudig grandslamwinnaar zit in een quarantainehotel in Melbourne, nadat zijn visum werd afgewezen en blijft daar tot zeker maandag. Dan buigt een rechter zich over de zaak en wordt duidelijk of Djokovic het land in mag of op het eerste vliegtuig naar huis moet.

