Omgevingsdienst mag cameratoezicht bij Tata Steel blijven uitvoeren

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) mag van de rechtbank doorgaan met het cameratoezicht op de uitstoot van Tata Steel IJmuiden. De staalfabriek had de zaak aangespannen, omdat volgens het bedrijf de privacy van bezoekers en medewerkers niet gegarandeerd is.

De rechtbank Noord-Holland vindt echter dat de privacy van medewerkers en bezoekers van de staalfabriek goed genoeg gewaarborgd blijft. De omgevingsdienst, die de camera’s in februari ophing, is blij met de uitspraak.

Tata Steel en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verdedigden vrijdag in de rechtbank in Haarlem hun standpunt. Volgens de omgevingsdienst zijn voldoende maatregelen genomen om de privacy van bezoekers en medewerkers van Tata Steel te waarborgen.

In de rechtszaal was te zien hoe het cameratoezicht er voor controleurs uit ziet. De camera’s zijn op zo’n 450 meter afstand geplaatst van de fabriek en gericht op de lucht. De onderkant van het beeld is met een zwart blok afgeschermd. Tata Steel zegt dat de camera’s juist zeer geavanceerd zijn. ,,Je schrikt als je de mogelijkheden ziet en hoort. Mensen zijn herkenbaar en identificeerbaar.”

Deze zorgen zijn onterecht, oordeelde de rechter. Het is ‘hoogst onaannemelijk’ dat functionarissen herkend kunnen worden bij de verwerking van het beeldmateriaal die de omgevingsdienst heeft getoond. De voorzieningenrechter stelde daarnaast vast dat het ‘begrijpelijk en terecht’ is dat de omgevingsdienst zelf de regie wil voeren en niet afhankelijk wil zijn van beelden die door Tata Steel zelf opneemt en beheert.

Rookwolken van Tata Steel

De omgevingsdienst wil met de camera’s rookwolken afkomstig van Tata Steel in de gaten houden. Een opmerkelijke donkere rookwolk kan erop wijzen dat er zogeheten rauwe cokes uitgestoten worden, wat schadelijk is voor mens en milieu. Elke keer als deze schadelijke stoffen vrijkomen, moet het staalbedrijf een dwangsom betalen. ,,De OD NZKG wil dan ook graag, omwille van de gezondheid van omwonenden, dat de inzet van camera’s mogelijk blijft bij het houden van toezicht.”

Tata Steel zei niet tegen cameratoezicht te zijn, maar dat moet dan wel de privacy van de medewerkers waarborgen. Bovendien vindt het bedrijf toezicht onnodig: Tata Steel is al verplicht om incidenten met rauwe cokes te melden bij de omgevingsdienst. ,,Dat doen we ook en dat is ook nooit door de omgevingsdienst ter discussie gesteld.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder deze maand nog dat de overheid heeft zitten te slapen, terwijl de aanwijzingen voor problemen met de uitstoot van staalbedrijf Tata Steel voor de omgeving van IJmuiden zich opstapelden.

Ondanks dat omwonenden al een tijd klaagden over stank en stofoverlast, en GGD en RIVM al jarenlang gezondheidsonderzoek uitvoerden in de regio, duurde het lang voordat de provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal zelf in actie kwamen. Dit heeft het wantrouwen van burgers in de regionale overheid aangetast, stelt de raad.