Omgeving Haarlem getroffen door zeer grote stroomstoring na explosie

Het is volgens een brandweerwoordvoerder ,,heel aannemelijk” dat het vuur is geblust, al is dat niet met zekerheid vast te stellen vanwege een ,,lastige verkenning”. De brandweerwoordvoerder verwacht dat het ,,minimaal enkele uren” gaat duren voordat het gebied weer stroom heeft.

In eerste instantie liet Liander weten dat de storing rond 01.15 uur zou zijn opgelost, later werd dit aangepast naar 02.15 uur en even na 01.00 uur maakte de netbeheerder bekend dat de ,,eindtijd onbekend” is. Liander zegt later met een reactie te komen. Op de website van de netbeheerder is te zien dat tienduizenden huishoudens zijn getroffen.

TenneT, dat het landelijke hoogspanningsnet beheert, meldt dat een verbinding tussen Velzen en Waarderpolder om 23.07 uur is uitgevallen, waarna de stroom in en rondom Haarlem uitviel. De brand woedde volgens de veiligheidsregio in een hoogspanningsstation aan de Emrikweg in Haarlem.

Op sociale media doen tientallen mensen hun beklag over de storing.

