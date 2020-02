Omgebrachte vrouw in Bunde was 89-jarige bewoonster

reconstructie Verkeerde keuzes nekten Franse ‘bevrijders’van Omar L. bij gevangenis

10:49 In de vroege zondagochtend van 19 januari schrikt alles en iedereen in de Zutphense gevangenis op. Het alarm gaat af. Buiten voor de goedereningang staat een bus te branden. Wat is hier aan de hand? Vier Fransen proberen de tot levenslang veroordeelde Omar L. te bevrijden. Dat lukt bijna. Een reconstructie.