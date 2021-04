Oma’s kunnen hun kleinkind nog niet vasthouden door corona: ‘Ik had willen kramen, willen helpen’

Podcast 10 jaar na het bloedbad in het winkelcen­trum: wat dreef schutter Tristan van der Vlis?

3 april Op 9 april 2011 richtte Tristan van der Vlis een bloedbad aan in het winkelcentrum bij hem om de hoek in Alphen aan den Rijn. Destijds is er een hoop onderzocht, maar er zijn 10 jaar later nog zoveel vragen.