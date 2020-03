Oma Bets (64) kan het haar kleinkinderen niet aandoen om nu al dood te gaan

Het was een warme zomermiddag. Bets Keereweer (64) droeg haar mutsje. ,,Oma, doe toch af’’, zei haar kleinzoon van 8. ,,Maar dan ben ik net een oude heks’’, antwoordde zij. ,,We weten toch dat je kaal bent’’, drong de kleindochter (11) aan.



De kinderen hadden gelijk, wist Bets, en ze trok de muts van haar hoofd. Klik - opa maakte de mooie foto die Bets me nu op haar telefoon laat zien. ,,Is dat niet prachtig?’’, zegt ze verrukt.



We zien een kale oma breed lachend in haar luie stoel, de kleinkinderen zitten dicht tegen haar aan ,,Die kinderen zijn gewoon meegegroeid in het proces.’’