OM ziet veel bewijs dat kroongetuige Nabil B. betrouwbaar heeft verklaard

Kroongetuige Nabil B. heeft tientallen verklaringen afgelegd in het Marengo-proces, dat draait om de bende van Ridouan Taghi. Die wordt verdacht van het laten plegen van zes moorden en nog eens een reeks mislukte moordpogingen. Het OM heeft de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Woensdag zeiden de officieren van justitie dat opnieuw is gebleken dat de beweringen van de kroongetuige kloppen. Zo is er onderzoek gedaan naar het verhaal dat Taghi het gemunt zou hebben op de Amsterdamse crimineel Danny K. en dat hij hem wilde laten vermoorden.

‘Binnen tien meter alles in borst’

In de miljoenen onderschepte en ontsleutelde chatberichten zegt het OM daar bevestiging voor te hebben gevonden. ,,Uit die berichten blijkt dat Taghi het belangrijk vindt dat de moord op Kuiters wordt gepleegd en dat Taghi in contact staat met personen die dat voor hem zouden willen doen. Het gaat Taghi daarbij blijkens die berichten overigens niet alleen om K., maar ook om Karim B. en iedereen die met hen samenwerkt’’, aldus de officier van justitie. Ook is er een bericht gevonden waarbij iemand zich aan Taghi aanbiedt om de moord te plegen. ,,Zo goed ben ik nog niet maar binnen 10 meter alles in borst naar toe lopen dan hoofd mag wel als beginner toch”, schrijft die.



Ook als het gaat om de werking van de criminele organisatie van Taghi is veel bewijs gevonden in de onderschepte chatberichten. Zo zijn er ‘weekoverzichten’ aangetroffen, die deel uit lijken te maken van een boekhouding, waarin de kosten voor moorden zijn bijgehouden. Daarin zijn ook concrete bedragen opgenomen, die vervolgens weer werden besproken in chatgesprekken door verdachten. Een van de huurmoordenaars zou een bedrag van 90.000 euro moeten krijgen voor een gepleegde moord.