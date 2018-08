OM wil handhaving verbod op motorclub Bandidos: 'Het heeft succes'

Geweld in buitenland

In hoger beroep benadrukken de Bandidos dat de Nederlandse afdeling ten onrechte is afgerekend op geweld dat is gepleegd door leden in het buitenland. Bovendien worden ook Nederlandse chapters (afdelingen) getroffen waarvan geen geweldsincidenten bekend zijn.



Bandidos Motorcycle Club is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht met enkele tientallen leden. Volgens advocaat Marnix van der Werf zijn alle chapters onafhankelijk en gaat het OM onterecht uit van een strak geleide en hiërarchische vereniging.



Motorclub Bandidos kreeg als eerste te maken met een verbod. In juni werd ook Satudarah in de ban gedaan. Het OM werkt nog aan een rechtszaak tegen de Hells Angels. Een eerdere poging van het OM om die club te verbieden, mislukte in 2009. Het gerechtshof in Arnhem beslist uiterlijk op 13 november over aanhouden van het verbod op de Bandidos.