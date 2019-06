OM wil geschorste cricketspeler en prediker verhoren over bedreigen Wilders

De 34-jarige Latif was een topcricketspeler, maar werd in 2017 voor vijf jaar geschorst wegens spot-fixing. Dat is wanneer een speler een bepaald deel van een wedstrijd naar zijn hand zet, waarop gegokt kan worden, zoals bijvoorbeeld uitslaan bij cricket. In augustus 2018 zou hij een prijs van 24.000 dollar op het hoofd van Geert Wilders hebben gezet, omdat die van plan was een cartoonwedstrijd te houden over de profeet Mohammed in de Tweede Kamer.



Prediker Rizvi, die 22 juni 53 jaar is geworden, is de leider van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Hij staat bekend om zijn ophitsende preken. De afgelopen maanden voerde hij een felle campagne tegen de vrijlating van Asia Bibi. Die Pakistaanse vrouw werd ter dood veroordeeld voor het beledigen van de profeet, maar later alsnog vrijgesproken en vrijgelaten.