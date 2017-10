OM: Vrouwenhandelaar Saban B. zit vast in Turkse cel

De in Nederland veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. zit vast in een cel in het Turkse Antalya. Dat meldt het openbaar ministerie. B. zit er zijn door Turkije overgenomen gevangenisstraf voor mensenhandel uit.

Eerder deze week werd door het Duitse weekblad Der Spiegel beweerd dat Saban B. vrij zou rondlopen in Turkije en dat hij daar via een netwerk aan callcenters energiecontracten verkocht aan Duitse klanten. De uiteenlopende verhalen over zijn verblijfplaats was volgens het OM reden om navraag te doen. Uit officiële Turkse bronnen blijkt nu dat de brute mensenhandelaar B. vastzit in een gevangenis in Turkije.

B. werd in 2010 door het hof in Arnhem bij verstek veroordeeld. Hij was toen al ontsnapt naar Turkije tijdens een week verlof wegens de geboorte van zijn kind. Omdat de Turken geen staatsburgers uitleveren, heeft Nederland zich daarna ingezet om hem in Turkije achter de tralies te krijgen.

B. zal volgens berichten van de Turkse autoriteiten zijn straf uitzitten tot 8 januari 2026. Het is mogelijk dat het tot een vervroegde vrijlating komt op 19 oktober 2021.

Grootschalige uitbuiting

Het onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket naar de bende van B. was het grootste onderzoek naar mensenhandel in de recente geschiedenis. De bende verdiende miljoenen aan grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, vooral op de Amsterdamse wallen. De bendeleden gebruikten grof geweld tegen de slachtoffers. Zo werden de vrouwen onder meer gebrandmerkt met tatoeages.