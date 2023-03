OM verwacht snel nóg een verdachte aan te houden voor moord op Peter R. de Vries

Dat vertelde het OM vrijdag bij een inleidende zitting van de moordzaak op Peter R. de Vries. In totaal zullen er negen verdachten worden vervolgd voor betrokkenheid bij de aanslag. Het onderzoek naar verdachten uit het ‘hogere echelon’, de vermoedelijke opdrachtgever(s), loopt nog.

In totaal zitten er op dit moment zeven verdachten vast. Zij zijn grofweg in drie groepen te verdelen. Allereerst zijn er de twee mannen die door het OM worden beschouwd als ‘uitvoerders’: de schutter (Delano G). en de chauffeur (Kamil E.). Zij kregen hulp van twee Polen: een vermeende moordmakelaar (Krystian M.) stuurde hen aan en een regelaar (Konrad W.) zorgde voor de wapens, vluchtauto en telefoon.

En dan is er nog de derde groep, die bestaat uit drie mannen die Peter R. de Vries voor zijn dood zouden hebben geobserveerd. Het gaat om de twee ‘filmers’ (Erickson O. en Gerower M.), die later beelden van een zwaar gewonde De Vries verspreidden op social media, en hun recent opgepakte handlanger (Ludgardo S.). Dan is er nog een achtste verdachte (Christopher W.), die eerder werd opgepakt in Helmond, maar vrij snel weer werd vrijgelaten. Hij stond in contact met de twee filmers, maar zat vast ten tijde van de aanslag.

Levenslang

De zaak van de twee vermeende uitvoerders werd eerst apart behandeld en was bijna rond. Tegen beide mannen werd afgelopen zomer al levenslang geëist. Op het laatste moment kwam het OM met een belangrijke getuige op de proppen, werden er verschillende medeverdachten opgepakt en emigreerde een van de drie rechters. Uiteindelijk werd besloten om de zaak in zijn geheel opnieuw te doen en de zaken van alle verdachten gelijktijdig te behandelen.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij liep vanaf de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was, naar zijn auto. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De moord schokte heel Nederland. Van meet af aan is aangenomen dat Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft, wat hij overigens zelf nadrukkelijk ontkent.

Tegen Taghi is inmiddels levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Vries was vertrouwenspersoon en adviseur van B. Die rol lijkt hem fataal te zijn geworden.