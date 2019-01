OM vervolgt kandidaat-raadslid Mitchell van der K.

Video Zes maanden keutels op de Veluwe: de wolf is officieel terug in ons land

15:30 De wolf is terug in Nederland - nu echt. Wolvin GW998f ‘woont’ vandaag precies zes maanden op de Veluwe en daarmee is ze officieel een blijver. Het roofdier laat voortdurend visitekaartjes achter in de vorm van drollen: ‘Dit is mijn gebied.’ Na de otter en de bever hebben we vanaf vandaag dus een soort die terug is van weggeweest. Daarom: 7 vragen over het nieuwste roofdier van ons land.