OM verdenkt ‘Balie-jihadist’ ook van 19 moorden in Syrië

Het Openbaar Ministerie liet vanochtend weten van de extra verdenkingen tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. De 34-jarige A. zou in 2012 betrokken zijn geweest bij de moorden ‘met terroristisch oogmerk’.

Syriër Aziz dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam en werd herkend door andere Syrische vluchtelingen als een strijder van Al Nusra. Aziz wordt samen met zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah (43) verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.