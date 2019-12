OM twijfelt over psychose Thijs H: ‘hij kan goed liegen’

Als Thijs H. - blauwe trui, spijkerbroek - op slippers de rechtszaal van Maastricht binnenloopt, wrijft hij met zijn hand over de tafel. De blik is strak gericht op zijn stoel, hij kijkt niet naar het publiek. De officier van justitie stelt hem een paar vragen over zijn medicijngebruik, dan antwoordt hij afgemeten: ,,Op advies van mijn advocaat beantwoord ik vandaag geen vragen. Ik ben bereid in latere verhoren volledige medewerking te verlenen.”

H. is ‘te kwetsbaar’ nu, stelt zijn advocaat Serge Weening. Hij komt net uit een psychose, heeft momenteel depressieve klachten: ,,Hij begint steeds beter te beseffen wat er gebeurd is. Zoals het Pieter Baan Centrum het noemt: Thijs ervaart een ‘ernstige lijdensdruk’.

Moorden

De 28-jarige Limburger wordt verdacht van drie moorden op wandelaars begin mei in Den Haag en op de Brunssummerheide. Zij werden meermaals gestoken en gesneden, H. legde in augustus een bekentenis af. Hij zou handelen omdat hij ‘opdrachten’ kreeg via kentekens en nieuwsberichten. Experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) concluderen na een wekenlange observatie, bestudering van zijn medische dossier en gesprekken met familieleden dat H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ is. Hij had last van wanen. De ‘ernstige psychotische ontregeling’ begon al in de zomer van 2018 en verergerde, stellen de PBC-experts die daarom geen celstraf maar tbs met dwangverpleging adviseren. Een oordeel dat nabestaanden choqueert.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Rechter Marc Bax voorafgaand aan de regiezitting in de strafzaak tegen Thijs H. © ANP

En het OM gaat daar duidelijk ook niet in mee. Justitie gaat de psychologische experts nog aan de tand voelen, evenals H. zelf, zijn familie en ex-vriendin. Zij worden allemaal gehoord de komende tijd, deels achter gesloten deuren of schriftelijk. De officier van justitie suggereert namelijk dat de verdachte zijn klachten mogelijk simuleert of ‘aandikt’, ook omdat hij plotseling veel uitgebreider verklaarde over zijn psychische problemen. ,,Het Pieter Baan Centrum stelt misschien dat hij zijn psychose goed kon verhullen, maar hij kon ook goed liegen.” Ook rookte H. geregeld wiet en zou zo zijn psychose aanwakkeren, hetgeen moet meewegen bij het oordeel van de rechtbank, vindt het OM. ,,En geen van de behandelaars hadden eerder de diagnose psychose gesteld”, zei OM-woordvoerder Resi Peeters.

H.’s advocaat Weening is gepikeerd over deze ‘onnavolgbare koers’ van het OM: ,,Ze proberen een bepaalde sfeer te creëren, dat is kwalijk. Al in september 2018 kreeg Thijs anti-psychotica voorgeschreven, dat staat ook in het dossier. Artsen bevestigen dat, er zijn zelfs politiemutaties van.” H. zou toen doorgedraaid zijn omdat hij vreesde dat hij vermoord zou worden.

De nieuwe ontwikkelingen vallen de nabestaanden erg zwaar, zegt hun advocaat Phil Boonen. Hij staat de familie bij van twee Limburgse slachtoffers: ,,Eerst hoorden ze dat hij misschien geen celstraf krijgt als het advies van het Pieter Baan Centrum gevolgd wordt, dat is lastig verteerbaar. En na vandaag zitten ze met nog meer vragen: ze horen nu dat er drugsgebruik in het spel was, dat er al veel eerder een heftig incident was waardoor hij medicijnen moest krijgen. Dat roept natuurlijk de vraag op of hij niet eerder betere hulp had kunnen krijgen.”

De volgende zitting is op 16 maart, de inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk medio juni volgen.

Luister hier naar onze podcast over de zaak-Thijs H.