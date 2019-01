OM: Trucker uit Landgraaf vluchtte uit angst voor agressie ‘gele hesjes’

Arrestatie na dreigende situatie in Venlo

13:34 De politie heeft een 33-jarige man uit Haarlem aangehouden die rond de jaarwisseling in Venlo betrokken was bij de dreigende situatie die daar was ontstaan. De situatie in de Bolwaterstraat was zo dreigend, dat de politie zich genoodzaakt zag kogelwerende vesten en helmen te dragen.