OM: tbs met dwangverpleging voor belager huisartsenpost

Toegegeven, hij belde inderdaad wel eens met de Nijmeegse huisartsenpost. Maar altijd mét een goede reden. ,,Als ik een griepprik wil, is dat een normale vraag toch?’’, brieste de 45-jarige man uit Lent dinsdag in de rechtbank van Arnhem. ,,En toen ik belde wegens een schimmelinfectie, luisterden ze niet eens naar mij. Hartstikke kwetsend!’’

Volledig scherm © ANP Justitie verdenkt de man echter van stalking en belaging van de huisartsenpost - gevestigd aan de Weg door Jonkerbos, naast het CWZ ziekenhuis - en de medewerkers aldaar. Zij wil dat de Lentenaar tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd: ,,Deze man is niet te stoppen.’’



Op sommige dagen zou hij de huisartsenpost tientallen malen bellen, zonder dat daarvoor een medische noodzaak bestond. Op andere momenten verscheen hij in de wachtkamer van de huisartspost en kafferde hij in het bijzijn van wachtende patiënten het aanwezige zorgpersoneel uit. Via sociale media zou hij ten slotte zijn gal spuien over de huisartsen van de post.

Intimiderend

Eén van de huisartsen liet in de rechtszaal een slachtofferverklaring voorlezen: 'Meneer is niet aanspreekbaar op zijn gedrag en hield voortdurend telefoonlijnen bezet. Op de huisartsenpost zijn we hartstikke bang voor hem, wie weet wat hij ons de te toekomst kan aandoen. Hij is intimiderend en bedreigend.'

'Rechtbanktuig'

De rechtbank had de handen vol om de Lentenaar in toom te houden. Hij sprak over 'rechtbanktuig' dat zich 'alleen maar schuldig maakt aan gelieg en bedrieg': ,,Ik word er zo moe van om me voortdurend tegen al die instanties te moeten verweren. Iedereen denkt dat ik gek ben, maar ik hoor niet thuis in het gekkenhuis.’’

Psychoses

De man is dit voorjaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zij concludeerden dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar en aan psychoses lijdt. Volgens de officier van justitie belemmert de man 'de normale bedrijfsvoering van de huisartsenpost': ,,Zijn gedrag is volstrekt onvoorspelbaar en onberekenbaar. Als hij daar op wordt aangesproken, werkt dat als een rode lap op een stier. Hij laat zich door niemand corrigeren. Als hij zich niet langdurig laat behandelen, is de kans heel groot dat het weer mis gaat.’’