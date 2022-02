OM stopt onderzoek naar onregelmatigheden Viruswaarheid: ‘Donaties rechtmatig gebruikt’

Het Openbaar Ministerie (OM) beëindigt het civiele onderzoek naar Stichting Viruswaarheid. Uit dat onderzoek is gebleken dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat het bijeengebrachte geld gebruikt wordt voor datgene waarvoor de stichting is opgericht.

Het OM constateert dat er onregelmatigheden waren bij de opheffing van de stichting Viruswaarheid en de overgang naar stichting Viruswaarheid.nl in 2020. Bij de opheffing van de stichting had een vereffening moeten plaatsvinden omdat de opgeheven stichting nog over baten beschikte. ‘Ook is er in strijd met de statuten door de stichting Viruswaarheid een lening verstrekt aan de heer Engel in juli 2020', luidt het in een persbericht. Bij die lening ging het om 50.000 euro, afkomstig uit donaties, voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza.

Deze lening is nu geheel terugbetaald aan de stichting. Er zijn verder geen onregelmatigheden geconstateerd en het bestuur van de stichting is versterkt door het benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. Het OM concludeert dat op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en/of bestuurder(s) noodzakelijk zijn.

Bevriezen bankrekening

Het onderzoek volgde op mediaberichten over een rechtszaak tussen ING Bank en de stichting Viruswaarheid.nl. De bank blokkeerde de rekening van Willem Engel omdat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage gaf in zijn gegevens, meldde een betrouwbare bron.

ING mag volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) alleen zaken doen met organisaties waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd. Deze gegevens moet de bank volgens de wet up-to-date houden. ,,Daarom vragen we klanten periodiek deze gegevens te controleren”, legde een woordvoerder in februari vorig jaar uit.

Engel bevestigde dat hij de gegevens in het begin niet op tijd overdroeg. ,,Maar ik wist niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, reageerde hij destijds tegenover deze site.

Bescherming donateurs

Het belang van het inlichtingenverzoek was de bescherming van de donateurs, zegt het OM. Daarom voerde het naar eigen zeggen een civiel onderzoek uit naar de twee stichtingen, te weten Stichting Viruswaarheid.nl en de inmiddels opgeheven Stichting Viruswaarheid. ‘Er zijn diverse vragen gesteld aan de stichting waarbij volledige medewerking is verleend', luidt het in een persbericht.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft het OM een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of de aanwezige middelen wel conform de statuten van een stichting worden besteed.

