OM: ‘Speeksel Brech gevonden op de onderbroek van Nicky Verstappen’

Het speeksel van Jos Brech is aangetroffen op de onderbroek van Nicky Verstappen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In de rechtbank in Maastricht wordt de zaak vandaag weer inhoudelijk behandeld. Daar was ook een opmerkelijke verspreking van Brech. Dit artikel wordt steeds ververst, zie ook de tweets onderaan.

Even gebeurt er wat opmerkelijks in de rechtbank in Maastricht. Plots spreekt verdachte Jos Brech, die Nicky dood zou hebben aangetroffen, over De Heikop als de plek waar hij Nicky zou hebben gevonden. Maar het jongetje werd toch echt bijna een kilometer verderop gevonden, op de Brunssummerheide. Op De Heikop was Nicky in 1998 op zomerkamp, toen hij vermist raakte.

Trof Brech Nicky dan toch eerder? Is het een verspreking? Advocaat Gerald Roethof reageert desgevraagd: ,,Dit toont weer hoe gemakkelijk je fouten maakt over gebeurtenissen zoveel jaar na dato.”

Speeksel

Brech gaat dan ook zo min mogelijk in op wat hem wordt voorgehouden in de rechtbank. Daar draait het vandaag vooral om het lichaamsmateriaal van Brech dat gevonden is op lijf en kleding van de jongen. Dat is het belangrijkste bewijs in de zaak. Als Brech Nicky echt dood aantrof, hoe komen 20 sporen van hem dan in Nickys onderbroek terecht?

Daarop geeft de verdachte geen antwoord. Hij verwijst naar zijn verklaring, waarin hij ook zegt dat hij kleding van Nicky heeft gefatsoeneerd. Maar: de Officier van Justitie meldt dat een deel van de gevonden sporen waarschijnlijk ook afkomstig zijn van speeksel van Brech. De tests geven geen honderd procent uitsluitsel, maar het OM is ervan overtuigd dat het wel om speeksel moet gaan. ,,Wij durven die conclusie aan.” En verder zaten die sporen op wel heel veel verschillende plekken op Nicky's onderbroek, blijkt nog maar extra uit een 3d animatie van de onderbroek.

Drukt door

De rechter blijft benieuwd hoe het toch kan dat juist op de onderbroek zo veel sporen werden gevonden van Brech. Aan het begin van de zitting werd daarom al steeds weer geprobeerd de verdachte daar meer over te laten vertellen. ,,De vraag hangt nog: hoe komt het dna daar?” Een vraag die ‘schreeuwt’ om een antwoord, wordt zelfs gesteld. Advocaat Gerald Roethof veert dan op, vraagt of er echt wordt gezegd dat het ‘schreeuwt’ om een verklaring, om daarnaast Brech wederom op zijn zwijgrecht te wijzen. Want zulke woorden kunnen zomaar op vooringenomenheid van de rechtbank wijzen, licht hij later toe.

Brech blijft ondertussen summier: ‘Ik heb gisteren al gezegd dat mijn contact met Nicky meer dan oppervlakkig was, ik heb handelingen verricht. Ik heb wel kleding ‘gecorrigeerd’. Als Brech dat eerder had verteld, had gekeken kunnen worden of het verhaal ook past bij de sporen, concludeert de rechter. Dat die 20 sporen van erfelijk materiaal juist op de onderbroek van Nicky zijn gevonden kan volgens zijn advocaat Roethof overigens ook komen door slordig werken bij de bemonstering in 1998.

Ongeloofwaardig

De familie Verstappen vindt de eerdere uitleg van Brech 'totaal ongeloofwaardig', zei hun vertrouwensman Peter R. De Vries gisteren: ,,Het gaat om een leugenachtige, verzonnen verklaring om zijn hachje te redden. Een jeugdscout die een dood kind vindt en niet eens de politie belt? De rechter zal hem dit ook vertellen, dat het volstrekt onaannemelijk is. Maar hij zat in een spagaat. Als Brech niet zou verklaren, terwijl dna om een uitleg schreeuwt, zou hij zeker afstevenen op een veroordeling. Hij moest dus met iets komen."



Roethof had zijn cliënt aanvankelijk geadviseerd om helemaal te blijven zwijgen, maar is naar eigen zeggen door ‘voortschrijdend inzicht’ -vooral de rechtbank voerde de druk op om te verklaren- gedraaid op dat punt.

Moeder Berthie en zus Femke Verstappen horen de verklaring van Jos Brech aan.

Advocaat Gerald Roethof en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech.